Bei dem Unfall war ein 81-Jähriger plötzlich in den Gegenverkehr geraten.

Günther Richter

Delmenhorst. Zwei Menschen aus Ganderkesee, beide 81 Jahre alt, sind bei einem Unfall in Delmenhorst am Mittwoch schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallstelle musste gesperrt werden.

Bei einem Unfall an der Dwostraße in Delmenhorst sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge befuhr ein 81 Jahre alter Mann aus Ganderkesee gegen 13.10 Uhr die Dwostraße in Richtung Nutzhorne