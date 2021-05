Nach Corona-Pause: Delmenhorster VHS peilt die Wiederöffnung an

Will Ende des Monats nach langer Corona-Pause den Kursbetrieb starten: die Delmenhorster VHS. (Archivbild)

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Das Ende der langen Corona-Pause zeichnet sich ab: Die Delmenhorster VHS möchte wieder Präsenzkurse anbieten. Das soll Ende des Monats möglich werden – wenn denn die Inzidenz mitspielt.

Nach der langen durch die Corona-Pandemie bedingten Pause peilt die Delmenhorster Volkshochschule (VHS) die Wiederöffnung an: Ende des Monats, am 31. Mai, soll der Unterrichtsbetrieb wieder anlaufen, heißt es in einer Mitteilung. Basis ist