Das etwas andere Zeichenwerkzeug für den Workshop im Haus Coburg.

Wiebke Rolfs

Delmenhorst. Den Online-Workshop „Stifte weg“ der Städtischen Galerie Delmenhorst bietet Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs interessierten Kindern und Jugendlichen am Freitag, 14. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Anzahl der freien Plätze für den digitalen Workshop ist begrenzt. Um Anmeldung beim Haus Coburg bis einschließlich Freitag, 12 Uhr, wird gebeten – entweder per E-Mail an info@staedtische-galerie-delmenhorst.de oder unter der T