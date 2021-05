Delmenhorst ist wieder der größte Corona-Hotspot in Niedersachsen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Inzidenzwerte in Niedersachsen sinken deutlich, vor allem in den Hotspots. Delmenhorst gehört zu den wenigen Ausnahmen und liegt jetzt deutlich an der Spitze der am stärksten von dem Coronavirus betroffenen Gebiete.

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch 14 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet, drei mehr als noch vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt damit auf 165. Am Dienstag war erstmals seit knapp einen Monat dieser für Schulöffnungen wic