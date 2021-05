Zweiter Brand in einem Jahr: Doppelhaushälfte fängt in Delmenhorst Feuer

An der Jägerstraße in Delmenhorst hat in der Nacht ein Haus gebrannt.

Nonstopnews

Delmenhorst. Beim Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte an der Jägerstraße in Delmenhorst ist ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. In dem Haus hatte es im Juni 2020 schon einmal gebrannt.

Eine Nachbarin bemerkte am frühen Mittwochmorgen den Rauch und alarmierte gegen 3.20 Uhr die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen den Angaben zufolge die Flammen bereits aus dem Dach.