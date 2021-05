Darum beteiligt sich Delmenhorst nicht an Impfungen in sozialen Brennpunkten

Unter anderem in Köln ist bereits in sozialen Brennpunkten geimpft worden. Niedersachsen macht nun einen ähnlichen Vorstoß – doch Delmenhorst ist nicht dabei.

Oliver Berg/dpa

Delmenhorst. Seit 10. Mai soll eine Vielzahl an neuen Gruppen in Niedersachsen geimpft werden – unter ihnen auch Menschen in sozialen Brennpunkten. Doch Delmenhorst beteiligt sich nicht an der Aktion des Landes. Das ist der Grund.

Delmenhorst wird sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht an den landesweiten Impfungen in sozialen Brennpunkten beteiligen. Das hat der Leiter des städtischen Krisenstabs, Rudolf Mattern, auf Nachfrage gegenüber dieser Zeitung mitgete