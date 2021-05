Polizei kündigt in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg verstärkte Kontrollen an

Tour mit dem Bollerwagen? Die steht in diesem Jahr (noch) den Corona-Regel entgegen.

Ina Fassbender/dpa

Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg/ Landkreis Westermarsch. Touren mit dem Bollerwagen oder mit dem Rad in der Gruppe bleiben in diesem Jahr aufgrund der Pandemie untersagt. Gastronomen dürfen zwar Außenbereiche öffnen, aber nicht überall. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an.

Der Himmelfahrtstag an diesem Donnerstag, 13. Mai, wird auch in diesem Jahr von der Corona-Pandemie geprägt sein. Eine besondere Herausforderung wird für Ausflügler, machen sie sich denn überhaupt auf den Weg, darin bestehen, den Überblick