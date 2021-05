Verstöße auf Friedhof mit Folgen für muslimische Bestattungen in Delmenhorst

Delmenhorst. Deutlich zu viele Trauergäste haben am Dienstagvormittag angesichts der aktuellen Corona-Vorgaben an einer Beerdigung in Delmenhorst teilgenommen. Ordnungsamt und Polizei waren vor Ort.

Auf dem muslimischen Teil des städtischen Friedhofs in Bungerhof ist es am Dienstagvormittag zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einem massiven Verstoß gegen die geltenden Corona-Regeln gekommen, was die Zahl der zugelassen Trauergäste b