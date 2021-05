Mehrfamilienhaus in Delmenhorst nach Großbrand unbewohnbar

Das Dachgeschoss des Hauses an der Oldenburger Straße wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Auch der Rest des Hauses wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nonstopnews

Delmenhorst. Ein Mehrfamilienhaus an der Oldenburger ist am Montagnachmittag einem Feuer zum Opfer gefallen. Der Schaden des Dachstuhlbrands beträgt über eine Million Euro. Die Bewohner des Hauses können nicht wieder in ihre Wohnungen zurück.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde das Dachgeschoss durch die Flammen vollständig zerstört. Auch die Wohnungen der anderen zwei Stockwerke sind unbewohnbar: Sie wurden durch das Löschwasser stark beschädigt. Noch keine Ergeb