Massive Rauchentwicklung: Dachstuhl in Delmenhorst in Flammen

Die Oldenburger Straße ist derzeit gesperrt. Es gibt eine massive Rauchentwicklung.

Nonstopnews

Delmenhorst. Die Feuerwehr musste am späten Montagnachmittag zu einem großen Einsatz an die Oldenburger Straße ausrücken. Bei dem Feuer entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Feuer hat am Montagnachmittag in Delmenhorst den Dachstuhl eines großen Mehrfamilienhauses an der Oldenburger Straße zerstört. Drei Wohnungen gingen in Flammen auf. Für die Feuerwehrkräfte waren es von der Wache an der Rudolf-Königer-St