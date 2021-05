Feuerwehr löscht brennenden Herd in Delmenhorst

Warum der Elektroherd in Brand geraten ist, ist bisher noch unklar.

Günther Richter

Delmenhorst. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagabend an die Cramerstraße gerufen worden. In einer Wohnung brannte ein Elektroherd aus bislang ungeklärter Ursache.

Nach Informationen der Polizei wurde der Brand in dem Mehrfamilienhaus gegen 18 Uhr gemeldet. In der Küche brannte ein Elektroherd. Der Herd und die Dunstabzugshaube wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Ein weiteres Übergreifen der Fla