Corona-Inzidenz in Delmenhorst bleibt unverändert hoch

Delmenhorst hat nicht mehr den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Montag für Delmenhorst keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Spitzenposition in Niedersachsen hat die Stadt trotz gleichbleibend hoher Inzidenz wieder abgegeben.

Wie schon in den vergangenen Monaten ist am Montag kein neuer Corona-Fall durch das Robert-Koch-Institut gemeldet worden. Somit bleibt der Inzidenzwert für die Stadt bei 177,9. Das bedeutet aktuell den zweihöchsten Wert in Niedersachsen: Di