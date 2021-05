Pfarrer Thomas Meyer zusammen mit Chantal Bläsing (links), Valentin Schwanewede, Natalie Zechmeister, Laura Hellrung und Ashley Leskow.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Absagen, Verschieben und Verkleinern – in Zeiten von Corona laufen Einsegnungen nicht planmäßig ab. Umso größer war am Wochenende die Freude in Delmenhorst. 24 Jugendliche ließen sich konfirmieren.

Eltern, Großeltern und die Geschwister – das sind in Zeiten von Corona die Menschen, die die Delmenhorster Jugendlichen zur Einsegnung begleiten. Die große Feier musste auch am Wochenende ausfallen. Stattdessen wurde bei bestem Wetter mit e