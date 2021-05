Feuerwehreinsatz an der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst

Fünf Personen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Günther Richter

Delmenhorst. Gegen 12 Uhr ist Rauch in einem Haus an der Anton-Günther-Straße gemeldet worden. Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes rückten aus.

