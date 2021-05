Bei der Nordwestbahn gibt es Mitte und ab Ende Mai Einschränkungen im Bahnverkehr. Dabei ist auch Delmenhorst betroffen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Delmenhorst. Wegen Bauarbeiten an den Lärmschutzanlagen auf dem Streckenabschnitt Oldenburg Hauptbahnhof und Bremen gibt es am 16. und 17. Mai sowie vom 31. Mai bis zum 3. Juni Einschränkungen im Bahnverkehr. Das hat die Nordwestbahn (NWB) angekündigt.

Aufgrund dieser Arbeiten können auf der Linie RS 3 nicht alle regulären Verbindungen angeboten werden. Teilweise gibt es einen Schienenersatzverkehr, heißt es seitens der NWB.Die Verbindungen am 16. MaiSo ist der Plan im Detail: Am So