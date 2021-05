Abwärtstrend bei Corona-Infektionen in Delmenhorst setzt sich fort

Der Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt weiter. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst in weiter gesunken. In Niedersachsen wird allerdings weiterhin der zweithöchste Wert verzeichnet.

Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 22 neue Fälle für Delmenhorst gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 27 gewesen. Der Inzidenzwert sinkt damit von 181,8 auf 175,4 und setzt seinen Abwärtstrend fort. Am Dienstag hatte er noch bei 194