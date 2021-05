Löschcontainer Made in Delmenhorst bald am Nürburgring im Einsatz

Daniel Lenz schleppt verunfallte Rennwagen auf dem Nürburgring ab. Mit dem neuen Löschcontainer der Delmenhorster Firma Ellermann Eurocon soll es nun noch schneller gehen. Foto: Melanie Hohmann

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Auch im Motorsport werden Elektroautos immer beliebter. Kommt es zu einem Unfall, bergen die Lithium-Ionen-Akkus aber auch neue Gefahren. Für den Einsatz auf dem Nürburgring hat der Delmenhorster Löschcontainerbauer Ellermann Eurocon ein Sondermodell entwickelt, um E-Fahrzeuge zu bergen.

"Wir brauchen etwas Schnelles", sagt Daniel Lenz am Telefon – und meint eine schnelle Lösung, um beschädigte Elektro-Rennwagen von der Rennstrecke zu holen. Lenz betreibt das Abschleppunternehmen Adenau Lenz am Nürburgring. Am anderen Ende