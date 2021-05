Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstag auf dem Friedhof Bungerhof in Delmenhorst im Einsatz gewesen. (Symbolfoto)

Arne Peters

Delmenhorst. Ein 50-jähriger Mann ist laut Polizei am Donnerstag in der Mittagszeit bei einer Trauerfeier auf dem Friedhof Bungerhof in Delmenhorst kollabiert. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ricarda von Seggern nahm der 50-jährige Ganderkeseer an einer Trauerfeier teil, die ab 12 Uhr stattfand. Dabei brach er zusammen. Ein Notarzt, der alarmiert wurde, konnte den Mann reanimieren. Statt eines