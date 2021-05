Neue Corona-Teststation soll bald im Stadtnorden an den Start gehen

Marco Tienz (vorne) öffnet an der Aral-Tankstelle von Pächter Sascha Görres an der Stedinger Straße ab Montag ein Corona-Testzentrum. Auch Tests im Auto sollen dann möglich sein.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Delmenhorst bekommt ein neues Corona-Testzentrum an der Stedinger Straße. Betreiber Marco Tienz bringt dabei zwei Neuheiten mit. Besonders Bremen-Pendler will er ansprechen.

Der Stadtnorden in Delmenhorst soll ein neues Corona-Testzentrum erhalten – und dieses hält für die Stadt zwei Neuerungen parat. Am Montag, 10. Mai, will der Delmenhorster Veranstalter Marco Tienz – aus vorpandemischen Zeiten beka