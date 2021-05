An der B75 soll ab Montag für zwei Jahre gebaut werden.

Archivfoto: Jan Eric Fiedler

Bremen. An der B75 exakt an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Bremen beginnen am kommenden Montag die zweijährigen Arbeiten für den Neubau der Brücke über die Varreler Bäke.

Die vor allem im Berufsverkehr zwischen Oldenburg, Delmenhorst und Bremen stark genutzte Strecke der B75 ist im Verbund mit der B6 und der A28 eine wichtige Verknüpfung zwischen der A27 und der A1. Bis zur geplanten Fertigstellung im erste