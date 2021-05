Gelbe Tonne in Delmenhorst kommt 2023 – Verspätung nicht mehr nachvollziehbar

Jetzt ist es durch: Die Gelbe Tonne kommt.

Michael Gründel

Delmenhorst. Die Gelbe Tonne wird erst 2023 kommen, das ist nach einem Beschluss des Stadtrates nun abschließend klar. Unklar bleiben wird aber offenbar, warum es nicht schon zum Jahr 2022 klappen konnte.

Die Gelbe Tonne kommt nicht 2022, sondern erst 2023. Der Stadtrat hat einem entsprechenden Plan der Stadtverwaltung am Mittwochabend zugestimmt. Damit wird die Gelbe Tonne nach einem Probelauf an mehreren Straßen in Brendel und Adelheide kü