Die Tochter lernt, die Mutter arbeitet: Homeschooling und Homeoffice zu bewältigen, ist für Eltern eine große Belastung. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Delmenhorst. Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen, ist für viele Eltern eine Zerreißprobe und sorgt für einen hohen Stresslevel. Die Delmenhorsterin Mignon Latoschinski wirft in einem VHS-Kurs einen Blick auf die Doppelbelastung und erklärt, was die Hauptprobleme sind und wie diese angegangen werden können.

Die E-Mails müssen dringend beantwortet werden, das Kind braucht Hilfe bei der Matheaufgabe und die nächste Videokonferenz fängt in fünf Minuten an: Die Pandemie stellt Eltern vor große Herausforderungen, wenn die Arbeit in die eigenen vier