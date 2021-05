So wollen die Wirte in Delmenhorst und Ganderkesee Gäste empfangen

Auf ein Bierchen? Mit den geplanten Lockerungen in Niedersachsen zur Außengastronomie – wie hier bei Schierenbeck in Delmenhorst – ist das nicht mehr abwegig. Doch muss dazu zunächst der Inzidenzwert mitspielen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Niedersachsen will Lockerungen für Gastronomien durchsetzen, die in Kommunen mit niedrigen Inzidenzen liegen. Das wird in Delmenhorst und Ganderkesee unter Wirten recht freudig aufgenommen – sie befürchten in Teilen auch einen Biergarten-Tourismus.

An Pfingsten in den Biergarten? Diese Vorstellung klingt für Bernd Schierenbeck durchaus realistisch. Schließlich hatten vor allem Gastronomen wie er in der coronageplagten Zeit besonders unter den Einschränkungen zu leiden. Doch nach Planu