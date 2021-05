Mit den Corona-Schnelltests machen die Delmenhorster Grundschulen keine schlechten Erfahrungen.

Christoph Soeder/dpa

Delmenhorst. Der Nasenabstrich vor Schulbeginn gehört für Delmenhorster Grund- und Förderschüler sowie Schüler in Abschlussklassen seit drei Wochen zum Alltag. Diese Erfahrungen machen Kinder und Schulpersonal mit den Selbsttests.

Corona-Ausbrüche an Delmenhorster Schulen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell nicht, dazu trägt sicher auch bei, dass in der Hochinzidenzkommune derzeit nur Viertklässler, Förderschüler und Abschlussklassen im Wechselmodell in