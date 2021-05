Wer ins Impfzentrum Delmenhorst will, muss mit Wartezeit rechnen

Am späten Vormittag des 1. Mai staute sich die Warteschlange am Impfzentrum Delmenhorst zurück bis an die Weberstraße.

Wilfried Budde

Delmenhorst. Wer das Delmenhorster Impfzentrum ansteuert, hat trotz festem Termin jetzt oft etliche Menschen vor sich. Das sagt der Leiter der Einrichtung dazu.

Ohne Termin geht gar nichts, und den hatten alle, die sich am Sonnabend vor dem Impfzentrum in der Wehrhahnhalle einfanden. Dennoch wurde die Schlange entlang der Zuwegung immer länger und staute sich am späten Vormittag bereits zurück bis