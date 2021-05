Steigende Nachfrage nach Heilpädagogischer Frühförderung in Delmenhorst

Die neuen Räumlichkeiten bieten Mitarbeiterin Natalie Wicher und Benjamin (5) deutlich mehr Platz für die spielerische Frühförderung.

Svana Kühn

Delmenhorst. Rund 90 Kinder unterstützt die Heilpädagogische Frühförderung in ihren ersten Lebensjahren. Beinahe doppelt so viele, wie noch vor fünf Jahren. Tendenz steigend. Zeit, sich auch räumlich zu vergrößern.

Die ersten Jahre eines Kindes sind entscheidend. Das Gehirn macht eine besonders schnelle Entwicklung durch. Sitzen, Krabbeln, Laufen, Sprechen – all das und vieles mehr lernen Kinder in den ersten Monaten und Jahren ihres Lebens. Doch was,