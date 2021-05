Fast 50 Prozent der Coronavirus-Neuinfektionen in Delmenhorst betreffen aktuell Kindergartenkinder, Schüler und Schülerinnen.

Robert Michael/ dpa

Delmenhorst. Delmenhorst und vier weitere Hochinzidenzkommunen in Niedersachsen haben am Wochenende zusätzlichen Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson erhalten, um ihre von der Pandemie besonders stark getroffene Bevölkerung zu schützen. Was die fünf Städte und Kreise eint – und was sie unterscheidet...

Warum die Corona-Fallzahlen in Delmenhorst so hoch bleiben? Eine "griffige Erklärung" dafür gibt es nicht, erklärt Stadtsprecher Timo Frers auf dk-Nachfrage. Infektionsschwerpunkte seien in der Stadt nicht feststellbar, Ausbrüche seien nich