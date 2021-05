Vor der Arbeit zum Schnelltest in der Gastronomie Schierenbeck eingekehrt

DRK-Mitarbeiter Edwin Pries macht sich bereit für den Corona-Schnelltest bei Katharina Rust im neuen Testzentrum in der Gastronomie Schierenbeck.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Testkabine statt Kohlfahrt-Vergnügen: Seit Montag bietet die Gastronomie Schierenbeck zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz in ihrem Bankett-Saal Corona-Schnelltests an. So viele Testwillige haben sich für den ersten Tag angemeldet.

Der Empfangstresen der Gastronomie Schierenbeck sieht noch so aus, wie man ihn von Festivitäten kennt – nur weist die freundliche Mitarbeiterin zurzeit nicht den Weg zum richtigen Kohlfahrt-Tisch, sondern in die Testkabine. Seit Montag