Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt auf hohem Niveau

Die Corona-Zahlen in Delmenhorst bleiben auf hohem Niveau.

Melanie Hohmann

Delmenhorst . Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt trotz einer leichten Verbesserung auf hohem Niveau knapp unter dem Wert von 200. 23 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag gemeldet.

Nach Angaben der Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Delmenhorster Inzidenzwert an diesem Sonntag bei 192,1 (Vortag: 197,3). 23 Neuinfektionen wurden gemeldet. Am Sonntag vergangener Woche waren es 27. In den vergangenen sieben Tagen sind