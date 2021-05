Der Inzidenzwert für Delmenhorst liegt weiterhin über dem Landesdurchschnitt. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst . Nachdem der Inzidenzwert für die Stadt Delmenhorst am Freitag leicht zurückgegangen war, ist er am Samstag wieder angestiegen und liegt damit wieder auf dem Niveau des Donnerstags.

Nach Angaben der Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Delmenhorster Inzidenzwert am Samstag bei 197,3. Am Vortag war die Zahl niedriger: Das RKI hatte 188,2 Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet. 28