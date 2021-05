Aufsteller wie diese sollen Delmenhorster Straßen und Natur von Hundekot frei halten. Ihr Netz soll im Stadtgebiet wachsen.

Swaantje Hehmann

Delmenhorst. Belloo-Boxen sollen einen Ablageort für Hundehalter bieten, die Tüten mit Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner entsorgen wollen. Dieses Netz wird in Delmenhorst nun ausgebaut. Bürger können Vorschläge über Standorte abgeben.

Die Stadt Delmenhorst will das Netz an Belloo-Boxen im Stadtgebiet ausbauen, in denen Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner entsorgen können. 32 Standorte für die Belloo-Boxen gibt es derzeit in Delmenhorst. Drei weitere Sta