Delmenhorst plant Klima-Mustersiedlung am Stadtrand

Eingebettet in reizvoller Natur sollen hier in Bungerhof im Anschluss an die Wohnsiedlung am Hermann-Allmers-Weg (Hintergrund) neue, klimafreundliche Eigenheime gebaut werden.

Michael Korn

Delmenhorst. An der Stedinger Straße im Stadtteil Bungerhof soll ein Vorzeige-Wohnquartier für Delmenhorst entstehen. Eingebettet in schützenswerte Natur, sollen die Häuser vor allem mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Das ist geplant.

Die Stadt Delmenhorst plant eine Klima-Mustersiedlung in Bungerhof. In Höhe der dortigen Grundschule soll westlich der Stedinger Straße auf einem Acker zwischen Hermann-Allmers-Weg und Am Heidkamp ein CO2-neutrales Eigenheim-Quartier entste