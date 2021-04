Inzidenzwert in Delmenhorst auf leichtem Abwärtstrend

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist leicht gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Im Vergleich zur Vorwoche hat das Robert-Koch-Institut weniger Corona-Fälle gemeldet. Beim Inzidenzwert ist ein leichter Abwärtstrend erkennbar – allerdings auf sehr hohem Niveau.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 27 neue Corona-Fälle für Delmenhorst registriert. Das sind sieben weniger als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert sinkt damit von 197,3 auf 188,2. Den Höchststand in diesem Jahr hatte der I