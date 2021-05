Wie die Hausärzte in Delmenhorst und Ganderkesee das Impftempo anziehen

Immer mehr Menschen bekommen in den Hausarztpraxen ihren Piks gegen das Coronavirus. (Symbolbild)

imago images / Ulrich Stamm

Delmenhorst/Ganderkesee. In den Arztpraxen wird inzwischen deutlich mehr geimpft als noch Anfang April. Doch mit der steigenden Impfstoffmenge wachsen auch die Probleme der Ärzte.

Die Impfungen in den Arztpraxen gehen voran. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) zählt in ganz Niedersachsen 340.000 haus- oder fachärztliche Impfungen seit dem 7. April, allein am Dienstag, 27. April, wurden demnach 40.000 Dosen verimpft