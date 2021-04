In Delmenhorst und Ganderkesee haben am 1. Mai 2021 mehrere Bäckereien geöffnet.

imago images/Karina Hessland

Delmenhorst/Ganderkesee. Der Feiertag am 1. Mai 2021 fällt auf einen Samstag. Wer frische Brötchen zum Frühstück haben möchte, findet in Delmenhorst und Ganderkesee trotzdem mehrere Bäcker, die geöffnet haben.

Bäckermeister Haferkamp hat am 1. Mai einige Filialen geöffnet. Jeweils in der Zeit von 7.30 bis 11.30 Uhr gibt es frische Brötchen in den Delmenhorster Filialen an der Schönemoorer Straße, an der Oldenburger Straße, am Brendelweg, an der B