Hier kann man in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg einen Coronatest machen

In Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg gibt es mittlerweile viele Testzentren, in denen kostenlose Corona-Schnelltests möglich sind. (Symbolfoto)

Bernd von Jutrczenka / dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Einmal pro Woche kann sich jeder Bürger kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. In der Stadt Delmenhorst, in Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg gibt es mittlerweile viele Teststationen, an denen ein Corona-Test möglich ist.

Neben den unten gelisteten Teststationen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg bieten zahlreiche Ärzte und Apotheken kostenlose Schnelltests an. Eine Auflistung der Arzpraxen ist unter www.arztauskunft-niedersachsen.de einsehbar.De