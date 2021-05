Luftsportverein Delmenhorst geht trotz Corona wieder in die Luft

Fliegerei als gemeinsames Hobby: von rechts der Vereinsvorsitzende Gunthard Münch (64), sein Stellvertreter Ralf Herrmann (60) sowie Matthias Münch (23).

Jan von Holt

Delmenhorst. Die Aufnahme des offiziellen Flugbetriebs im LSV Delmenhorst hat sich in diesem Jahr verzögert. Neben den Gründen dafür erklären die Vereinsvorsitzenden auch, welche Hemmschwellen selbst geübte Segelflieger im Verein noch haben und was man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man in die Luft geht.

Bei der Ankunft am Segelfluggelände Große Höhe ist der erste Gedanke: Hier herrscht Hochbetrieb. Zahlreiche Fahrzeuge stehen auf dem Parkplatz direkt in der Einflugschneise in Reih und Glied. Bei der Begrüßung und während des Gesprächs mit