Infektionszahlen sinken in der Region und erreichen Höchststand in Delmenhorst

Das RKI hat am Donnerstag einen neuen Höchststand bei den Infektionszahlen für Delmenhorst in diesem Jahr gemeldet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat für Delmenhorst am Donnerstag einen steigenden Inzidenzwert gemeldet. In den angrenzenden Landkreisen ist die Lage dagegen mittlerweile deutlich entspannter.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Delmenhorst am Donnerstag mit 42 Neuinfektionen die bisher höchste Zahl an Corona-Fällen in diesem Jahr gemeldet. Mit noch drei Fällen mehr als am vergangenen Mittwoch, der bisher den Höchstwert hatte,