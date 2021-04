Für Filetgrundstück in Delmenhorster City müssen Alternativen her

Für Schubladen-Architektur zu wertvoll: Top-Baufläche zwischen Ex-Hertie und Stadtkirche.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Der gescheiterte Hertie-Investor will nun in Top-Lage Wohnhäuser in Delmenhorst errichten - auf dem Grundstück des ehemaligen Parkhauses. Die vorgelegten Entwürfe aus der Schublade reichen dafür aber nicht aus.

Für das lukrative Filetgrundstück des ehemaligen Parkhauses, das sich der Investor mit unternehmerischer Raffinesse im Hertie-Gesamtpaket gesichert hat, muss die Stadt hohe Maßstäbe an städtebaulicher Qualität für Delmenhorst einfordern. Di