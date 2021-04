Diese Altersgruppen sind bei Corona-Infektionen in Delmenhorst besonders stark betroffen

In der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Delmenhorst ist ein deutlicher Effekt der Impfungen ablesbar. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Noch nie seit dem Start der zweiten Corona-Welle war der Anteil der Kinder und Jugendlichen an den Corona-Infektionen in Delmenhorst so hoch wie im April. Auch die im Januar gestarteten Impfungen der älteren Bürger haben mittlerweile einen deutlichen Effekt.

Am Sonntag hat Delmenhorst die Marke von 3000 Corona-Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr überschritten. Wie haben sich die Infektionsraten in den verschiedenen Altersgruppen entwickelt? Zeigen die Impfun