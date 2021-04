Vollständig geimpfte Personen sind in Niedersachsen von der Testpflicht befreit.

Julian Stratenschulte / dpa

Delmenhorst / Ganderkesee. Müssen Personen, die bereits ihren vollen Impfschutz erhalten haben, auch einen negativen Test vorlegen, um zum Friseur zu gehen oder Terminshopping wahrzunehmen? Nach einigen Verwirrungen hat das Land inzwischen die Angaben korrigiert.

Noch am Dienstag hieß es in zwei Berichten in dieser Zeitung zu Friseurbesuchen in Delmenhorst und dem Terminshopping in Ganderkesee, dass auch vollständig geimpfte Personen einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen müssen,