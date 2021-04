Im City-Point neben Vodafone kann man sich ab sofort kostenlos testen lassen. Filialleiterin Beata Coskun nimmt hier einen Abstrich von Stephan Smilowski aus Bremen, der für seinen Arbeitgeber, die Barmer Gesundheitskasse, quasi als "Versuchskaninchen" den Ablauf des neuen Testzentrums prüft.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In den Corona-Testzentren in Delmenhorst gibt es eine hohe Nachfrage, aber noch freie Kapazitäten. Die Zahl der Zentren wächst unterdessen, ein weiteres könnte demnächst im Stadtosten öffnen.

Das Testen ist ein wichtiger und zentraler Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Auch Arztpraxen sind längst beteiligt. In Delmenhorst wächst jetzt die Zahl der Testmöglichkeiten. Am Dienstag ist das Testzentrum De