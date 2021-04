Ein Dieb wollte im Kaufland an der Stedinger Straße in Delmenhorst gleiche einen ganzen Rucksack an Lebensmitteln mitgehen lassen.

Delmenhorst. Ein Dieb wollte im Kaufland an der Stedinger Straße in Delmenhorst gleich einen ganzen Rucksack an Lebensmitteln mitgehen lassen. Vier Zeugen versuchten den Mann noch daran zu hindern.

Ein Ladendieb hat in Delmenhorst am Montag versucht, einen vollgepackten Rucksack mit Lebensmitteln zu stehlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Kaufland-Filiale an der Stedinger Straße gegen 14.15 Uhr. Eine Mitarbeiter