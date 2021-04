Die Polizei beschlagnahmte mehrere Glücksspielautomaten. (Symbolfoto)

imago images/teutopress

Delmenhorst. Ein anonymer Hinweis hat die Polizei zu einem illegalen Glücksspiel in einer Wohnung an der Schulstraße geführt. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Aufgrund eines anonymen Hinweises haben Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst am vergangenen Freitag illegales Glücksspiel in einer Privatwohnung an der Schulstraße in Delmenhorst aufgedeckt. Aufgrund eines laut Polizei "szenentypischen