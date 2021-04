Inzidenz in Delmenhorst bleibt knapp unter 200

Der Inzidenzwert in Delmenhorst gehört zu den höchsten in Niedersachsen. (Symbolfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut meldet für Delmenhorst am Montag keine neuen Fälle des Coronavirus. Der Inzidenzwert bleibt damit bei 197,3.

In den vergangenen sieben Tagen sind 153 Delmenhorster positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind am Montag keine weiteren Fälle gemeldet worden. Es ist üblich, dass für Delmenhorst am