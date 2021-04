Kleine Spritze, große Wirkung: DRK-Geschäftsführer Michael Pleus mit dem Leiter des Krisenstabs, Rudolf Mattern, dem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku und Oberbürgermeister Axel Jahnz.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Impf-Wochenende in ganz Niedersachsen und auch in Delmenhorst. Bisher sind in der Stadt mehr als 16.200 Impfungen verteilt worden, 530 davon alleine am Sonntag.

Das Wort "Impf-Marathon" mag DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pleus eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit diesem Wochenende. "Ich würde eher von einem Zwischensprint sprechen wollen, den wir mitten im Marathon hinlegen"