Das sind die Konfirmanden 2021 in Delmenhorst und Ganderkesee

Sie gehören zu den Konfirmanden 2021: Ruben Oetjen, Jonas Martin und Robin Meyer sind am Samstag in der St. Katharinen-Kirche in Schönemoor konfirmiert worden.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst / Ganderkesee. Auch auf die Konfirmationen 2021 hat die Corona-Pandemie ihre Auswirkungen. Dennoch werden in diesen Wochen zahlreiche Jugendliche in Delmenhorst und Ganderkesee konfirmiert. In diesem Artikel zeigt das dk die Konfirmanden aus Delmenhorst und Ganderkesee, die von der Redaktion fotografiert werden durften.

Stadtkirche Delmenhorst Sonia Voigt Sie haben am Sonntag, 25. April, in der Delmehorster Stadtkirche mit Pfarrerin Sabine Lueg ihre Konfirmation gefeiert: (v.li.) Gianna Sofie Springwald, Romina Luise Betti E