Hannah-Leni Manninga (links) und Fenja Ziolko sind von Pastorin Jennifer-Battram-Arenhövel in der Stickgraser Lutherkirche konfirmiert worden.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Eigentlich hätten Hannah-Leni Manninga und Fenja Ziolko schon im vergangenen Jahr in der Lutherkirche in Delmenhorst konfirmiert werden sollen. Wegen Corona war es erst am Sonntag so weit.

"Das war eine sehr schöne, intime Feier", bringt es Pastorin Jennifer Battram-Arenhövel auf den Punkt. Gerade hat sie Hannah-Leni Manninga und Fenja Ziolko in der Lutherkirche den Segen gegeben. Endlich, mögen sich die beiden gedacht haben.