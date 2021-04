Mittlerweile mehr als 3000 Corona-Fälle in Delmenhorst gezählt

Mittlerweile sind in Delmenhorst mehr als 3000 Corona-Fälle registriert worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Sonntag leicht gestiegen. Mittlerweile sind seit dem Beginn der Pandemie mehr als 3000 Corona-Infektionen in der Stadt registriert worden.

Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag 27 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Damit übersteigt die Zahl der Gesamtfälle seit dem Ausbruch der Pandemie die Marke von 3000 und steht nun bei 3022. In den vergangenen sieben Tagen sind