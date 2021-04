Heineckes Tierpark konnte sich in Delmenhorst nicht auf Dauer halten

Heineckes Tierpark war ab 1968 ein beliebtes Ausflugsziel für die Delmenhorster.

Horst Schilling

Delmenhorst. Exotische Tiere mitten in der Stadt bestaunen – das ermöglichte in den 70er Jahren Heineckes Tierpark in Düsternort. Doch ein dauerhafter Erfolg war dem Privatzoo nicht beschieden.

Er konnte sich zwar nicht mit den großen Zoos messen, aber immerhin bot Heineckes Tierpark für etwa ein Jahrzehnt die Möglichkeit, direkt in Delmenhorst Tierarten aus fünf Kontinenten zu bestaunen. Vor allem für Schulklassen und Jugend